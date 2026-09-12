Студент открил лактобацилус булгарикус
Човек е това, с което се храни, учи Петър Дънов. Храната може да ни излекува или да ни разболее, казват мъдреците от Изтока. Тайната на здравото тяло...
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Човек е това, с което се храни, учи Петър Дънов. Храната може да ни излекува или да ни разболее, казват мъдреците от Изтока. Тайната на здравото тяло...
Човек е това, с което се храни, учи Петър Дънов. Храната може да ни излекува или да ни разболее, казват мъдреците от Изтока. Тайната на здравото тяло...
Помага за растежа, укрепва костите и връща силите
Човек е това, с което се храни, учи Петър Дънов. Храната може да ни излекува или да ни разболее, казват мъдреците от Изтока. Тайната на здравото тяло...
Наложената се залива със захарен сироп
Хляб от нея е на трапезата на 70 % от хората по планетата
Тъпчат месото в "бабичката" и "деденцето" на прасето
Лекува куп болести, фараоните си правели напитка от него
Човек е това, с което се храни, учи Петър Дънов. Храната може да ни излекува или да ни разболее, казват мъдреците от Изтока. Тайната на здравото тяло...
Чужденец откраднал рецептата, но деликатесът не се получил на друго място
Сюлейман Великолепни простил данъци на четири села заради вкусното мезе