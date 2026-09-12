Шерше ла фам в кабинета
8 март ще бъде розата на ротацията или смачканият карамфил на изборите
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8 март ще бъде розата на ротацията или смачканият карамфил на изборите
Четири словашки партии постигнаха споразумение за съставяне на коалиционно правителство начело с досегашния премиер Роберт Фицо, съобщи ТАСС. Социалд...
РБ и ГЕРБ финализират окончателния текст по готвения анекс към коалиционното споразумение помежду си в четвъртък. Това съобщиха днес Цвета Караянчева...
ГЕРБ и Реформаторски блок да направят оценка на министрите ресор по ресор. Това предлага вицепремиерът Меглена Кунева, стана ясно от пресконференцията...
Приоритет за ГЕРБ в началото на политическата 2016 година ще бъде изчистване на коалиционните отношения с Реформаторския блок (РБ). Това председателят...
Ново коалиционно споразумение ще има след Нова година. Това обяви пред журналисти в парламента вицепремиерът и министър на вътрешните работи Румяна Бъ...
Подготвяме анекс към коалиционното споразумение, с който да уточним следващите стъпки в съдебната реформа. Най вероятно ще го подпишем през януари сле...
София. "В тази безспорно тежка ситуация, в която три политически сили сдадоха властта, ние бяхме принудени пред ангажимента, отговорността, хората, да...
София. Ето и цялата управленска програма между ГЕРБ и Реформаторския блок за следващото управление: I. КОАЛИЦИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ НИЕ, ПОЛИТИЧЕСКА ПАР...
Председателят на ДСБ Радан Кънев си тръгна от парламента с обяснението, че срещата не е лидерска
София. „България без цензура" ще сключи коалиционно споразумение с ВМРО и Земеделски народен съюз (ЗНС) за явяване на евроизборите, стана ясно от пър...