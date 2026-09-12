Южна Корея ще изгради огромно съоръжение за производство на компютърни чипове
Инвестицията е за 230 милиарда долара
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Инвестицията е за 230 милиарда долара
Да се гордеем с културното си наследство, а то да дава желание за инвестиции, каза българският еврокомисар
Меморандум по въпроса беше подписан в УНСС от ректорите на трите академични институции
София. Въз основа на стратегия за здравна политика днес бе открит първият здравен клъстер в България. Клъстерът ще бъде база за отчитане на регионални...