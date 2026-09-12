"Великолепната седморка" се завръща
Антоан Фукуа с римейк на класиката на Джон Стърджис от 60-те Известният режисьор Антоан Фукуа ("Тренировъчен ден") дава своя съвременен прочит на кла...
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Антоан Фукуа с римейк на класиката на Джон Стърджис от 60-те Известният режисьор Антоан Фукуа ("Тренировъчен ден") дава своя съвременен прочит на кла...
В "Игра на нерви" Вий Делмоко (Ема Робъртс), скромно момиче, никога не поема рискове. Под натиска на своите приятели обаче се включва в онлайн играта...
В напрегнатия трилър "Опасни води" Нанси Адамс (Блейк Лайвли от "Клюкарката") търси утеха след смъртта на майка си. Студентката по медицина намира душ...
Когато Педро Алмодовар излезе на международната филмова сцена в края на 80-те години, той вече беше прочут от близо десетилетие в Испания със своите м...
Хитрият котарак Дон Гато е главното действащо лице в "Top cat: началото на мафията". Анимацията разказва за корените на класическия комедиен герой. О...
"В голямата игра" e истинската история на двамата двайсетгодишни младежи, заковали една от най-големите оръжейни сделки с американското правителство....
След близо 60 години "Бен-Хур", един от най-великите филми на всички времена, се завръща по кината с нов прочит и на 3D. Режисьор на християнската при...
"Не си мой тип" е модерна история за любовта и щастието, разказана от двама млади. Романтичната комедия с мрачен привкус показва всичко за връзките, с...
"Код: 999 " е гангстерски трилър със сериозна доза адреналин. Криминална банда руснаци изнудва корумпирани ченгета, за да ликвидират полицейски офицер...
Джерард Бътлър е властелинът на мрака в епичния фентъзи екшън Смъртен се изправя срещу "Боговете на Египет" В "Боговете на Египет" оцеляването на...
Бен Стилър се завръща в една от най-култовите си комедийни роли за филма "Зулендър 2". Историята за Дерек Зулендър излезе на екран през 2001-ва. В про...
Ерик Бана и Крис Пайн са в главните роли на екшъна "Часът на героите" разказва истинска история за катастрофирали танкери "Часът на героите" е епичн...
Лийв Шрайбър и Алекс Роу са в главните роли на фантастичния трилър Човекоподобни същества атакуват Земята в "Петата вълна" "Петата вълна" е фантасти...
Картините на Ботичели и Джото са вдъхновявали камерата на братя Тавиани Филмът "Чудният Бокачо" е цветна адаптация на литературната класика "Декамеро...
Джъд Лоу и Джейсън Стейтъм са топшпиони в екшъна
В най-обсъжданата лента на сезона участва и Георги Николов, който живее в Лондон "Теорията на всичко" е разтърсваща история за силата на човешкия дух...
Мафиоти малтретират Салма в "Евърли" Героинята на Салма Хайек минава през ада в премиерния филм "Евърли". Докато тя пълзи гола и пребита по пода на б...
Екшънът за Втората световна война поведе боксофиса в САЩ и КанадаГероите от "Ярост" изпълняват рискова мисия в сърцето на нацистка Германия Още в пре...
В Дома на киното на 30 септември от 19 ч е премиерата и на българския филм "Три дни в Сараево". Киноразказът ни среща с две жени и техните сънища. Въп...
Страховитият екшън е по едноименния роман на Джеймс ДашнърАсансьор води към смърттаДилън О'Брайън търси изход в "Лабиринтът: Невъзможно бягство" Филм...