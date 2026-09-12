Всичко за Кинопремиери

Следете всички новини, анализи и коментари за Кинопремиери. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Култура Общество
Игра на нерви с Ема Робъртс

Игра на нерви с Ема Робъртс

В "Игра на нерви" Вий Делмоко (Ема Робъртс), скромно момиче, никога не поема рискове. Под натиска на своите приятели обаче се включва в онлайн играта...

10 септември | 20:40
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Секси комедия по "Фокс"

Секси комедия по "Фокс"

"Не си мой тип" е модерна история за любовта и щастието, разказана от двама млади. Романтичната комедия с мрачен привкус показва всичко за връзките, с...

27 март | 6:30
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Мафиоти изнудват ченгета

Мафиоти изнудват ченгета

"Код: 999 " е гангстерски трилър със сериозна доза адреналин. Криминална банда руснаци изнудва корумпирани ченгета, за да ликвидират полицейски офицер...

11 март | 17:35
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Младок спасява света

Младок спасява света

Джерард Бътлър е властелинът на мрака в епичния фентъзи екшън Смъртен се изправя срещу "Боговете на Египет" В "Боговете на Египет" оцеляването на...

26 февруари | 4:00
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Спасяват моряци от ураган

Спасяват моряци от ураган

Ерик Бана и Крис Пайн са в главните роли на екшъна "Часът на героите" разказва истинска история за катастрофирали танкери "Часът на героите" е епичн...

05 февруари | 5:30
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Момиче воюва с извънземни

Момиче воюва с извънземни

Лийв Шрайбър и Алекс Роу са в главните роли на фантастичния трилър Човекоподобни същества атакуват Земята в "Петата вълна" "Петата вълна" е фантасти...

15 януари | 5:10
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С любов срещу чумата

С любов срещу чумата

Картините на Ботичели и Джото са вдъхновявали камерата на братя Тавиани Филмът "Чудният Бокачо" е цветна адаптация на литературната класика "Декамеро...

27 ноември | 1:00
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Животът на Хокинг

Животът на Хокинг

В най-обсъжданата лента на сезона участва и Георги Николов, който живее в Лондон "Теорията на всичко" е разтърсваща история за силата на човешкия дух...

29 януари | 17:05
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Брад Пит командва танкисти

Брад Пит командва танкисти

Екшънът за Втората световна война поведе боксофиса в САЩ и КанадаГероите от "Ярост" изпълняват рискова мисия в сърцето на нацистка Германия Още в пре...

24 октомври | 4:10
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Кинопремиери на седмицата

Кинопремиери на седмицата

Страховитият екшън е по едноименния роман на Джеймс ДашнърАсансьор води към смърттаДилън О'Брайън търси изход в "Лабиринтът: Невъзможно бягство" Филм...

19 септември | 5:20
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