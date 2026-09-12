Катрин Деньов е жената на Ширак в нова комедия
Фестивал на френския филм представя премиери и вечни хитове
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Фестивал на френския филм представя премиери и вечни хитове
Тя си остана голямата и прекрасна моя любов, казва преди смъртта си бившият български зет
Ледената кралица излезе в принудителен отпуск, за да се възстанови от инсулт
Инсултът й е с крайно ограничени последствия
Точната диагноза не се съобщава, но 76-годишната дива е „хоспитализирана в сериозно състояние, което изисква задълбочени изследвания”, отбелязва издан...
50 години Христо Събев снима звезди на червения килим в Москва
Катрин Деньов скоро ще навърши 70, а годините милостиво не оставят отпечатък върху визията й. Една от най-големите красавици на XX век наскоро получи...