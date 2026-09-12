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Подгониха каруците в Пиринско

Подгониха каруците в Пиринско

Благоевград. Предизборната кампания докара ядове на каруцарите в Пиринския край. Почти всеки ден има различни събития на кандидат - депутати, на които...

10 септември | 8:50
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