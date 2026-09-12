Забраняват каруците в София. Ще се спазва ли?
Един софийски кошмар би трябвало от днес да е спомен
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Един софийски кошмар би трябвало от днес да е спомен
Новите правила влизат в сила от следващото лято
Трима души са пострадали леко
Нарушителите на забраната да се движат с каруци в центъра на Сливен ще бъдат спрени с изненадващи мерки. Вместо полицаите да конфискуват цялата каруца...
Каруците и бурките са забранени в Сливен. Решението взе местният парламент на своята сесия днес. Съветниците приеха предложението на кмета Стефан Раде...
Обмислям да направя предложение до общинския съвет за пълна забрана на каруците в град Сливен. Това обяви пред журналисти кметът на общината Стефан Ра...
7 каруци, заедно с конете и крадените дърва са конфискувани при акция на жандармерията. Това съобщиха в четвъртък от община Стралджа. Полицейската опе...
Всеки притежател на каруца в Сливен трябва да си боядиса возилото в жълто и да му постави червени ивици. "Само така каруците ще отговорят на промените...
Сливенските съветници забраниха движението на каруци по тъмно. Това стана на последната сесия на общинския съвет, проведена в четвъртък. Забранява се...
"Конят е Мерцедесът на Балканите, а вие искате да го забраните. Знаете ли, че 95% от каруците в Сливен са ромски, което означава, че забранявайки кару...
Сливен. Кметът на Сливен Кольо Милев поиска да се наложи забрана за движението на каруци в централната част на града. Предложението е внесено за разгл...
Видин. "Копаем ровове, за да препречим пътя на ромите с каруци към нашата гора", съобщи кметът на село Бела Рада Верка Монова. С багер са направени из...
Благоевград. Предизборната кампания докара ядове на каруцарите в Пиринския край. Почти всеки ден има различни събития на кандидат - депутати, на които...
София. Отново се прави опит да бъдат забранени каруците в столицата със затягане на мерките и доста по-драстични правила, включително и конфискация на...
Пловдив. С 33 гласа "за", 3 "против" и нито един "въздържал се" Общинският съвет на Пловдив забрани движението на каруци на територията на целия град...
Монтана. В община Бойчиновци е забранено движението на магарешки и конски каруци от 20.30 вечер до 6 часа сутринта. Това е една от мерките против заче...