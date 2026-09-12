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Пишат закони срещу картелите

Пишат закони срещу картелите

Русе. Законите, които позволяват съществуването на картели при производителите на храни, ще бъдат променени. Това съобщи шефът на парламентарната коми...

17 септември | 19:45
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