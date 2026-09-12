ЕС посича картелите. Първи е Microsoft
антикартелно разследване на "Тиймс"
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антикартелно разследване на "Тиймс"
По думите на Юлия Ненкова Комисията има обосновани предположения за картели
Експертите на коалицията прогнозират чудовищна инфлация, обещават да не го допуснат
Це Чи Лоп обединява кръвожадните триади, създава най-големия наркокартел и печели милиарди
Работата на Комисията за защита на конкуренцията е призната и в Европа Да се криминализират картелите и да се носи наказателна отговорност за подобна...
Бизнесменът подари плакати на Ботев и Левски в Деня на почит към героите Бизнесменът и независим кандидат за президент Веселин Марешки обяви днес съз...
Русе. Законите, които позволяват съществуването на картели при производителите на храни, ще бъдат променени. Това съобщи шефът на парламентарната коми...
Москва. Около 1900 организирани престъпни групи и 150 големи наркокартела от Централна Азия пренасят незаконни наркотични вещества от Афганистан към Р...