Това училище е по-скъпо от Харвард! Вижте кои величия са били в него
Сред известните възпитаници на Institut Le Rosey са белгийският крал Албер II, иранският шах, принцът на Монако Рение и египетският крал Фарук
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Сред известните възпитаници на Institut Le Rosey са белгийският крал Албер II, иранският шах, принцът на Монако Рение и египетският крал Фарук
С водосвет осветиха новото общежитие към Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи
Община Бургас представи свой проект
Проектът е спрян за момента
Наскоро училището получи инвестиционен капитал от 7 млн. евро
Три институции са нужни само за да смениш крушка край общежитията Колко институции са нужни, за да бъде завинтена крушка на улична лампа? Ако лампата...
Искат полиция и спешен кабинет Два кампуса ще бъдат направени в Студентски град, заяви пред студентските съвети столичният кмет Йорданка Фандъкова дн...
София. София ще санира два блока. Кметството ще кандидатства за безвъзмездно финансиране за санирането на две сгради в "Дружба". Повече от половината...