Почина Камен Ситнилски
Бившият зам.-главен прокурор Камен Ситнилски почина внезапно на 66-годишна възраст. Кончината му е настъпила в сръбската столица Белград, съобщава bTV...
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Бившият зам.-главен прокурор Камен Ситнилски почина внезапно на 66-годишна възраст. Кончината му е настъпила в сръбската столица Белград, съобщава bTV...
София. Върховният административен съд (ВАС) върна делото за уволнението на Камен Ситнилски, предаде БГНЕС. Днес петчленен състав на ВАС отмени решени...
София. Тричленен състав на Върховния административен съд обяви за нищожно решението на Висшия съдебен съвет, с което Камен Ситнилски беше дисциплинар...
София. Висшият съдебен съвет излезе с декларация по повод изявление на бившия член на съвета Камен Ситнилски. "В телевизионно интервю, излъчено на 25....
София. "Във ВСС има определени хора, които не всякога изразяват свободната си воля. Тези хора са от различни квоти. Това са 16-те", каза уволненият о...
София. Висшият съдебен съвет взе решение членът на кадровия орган Камен Ситнилски да бъде дисциплинарно отстранен от длъжност заради уронването на пре...
София. На заседание Висшият съдебен съвет (ВСС) се очаква да реши дали да бъде уволнен дисциплинарно членът на Съвета Камен Ситнилски. Вчера по предло...
София. Висшият съдебен съвет (ВСС) образува второ дисциплинарно производство срещу Камен Ситнилски, изборен член на ВСС. Това съобщиха от съвета. ...
София. Разпитаха бившия главен прокурор Борис Велчев по дисциплинарното производство срещу члена на Висшия съдебен съвет Камен Ситнилски. Изслушванет...
Притискал магистрати да гласуват за него, уреждал приближени с постове
Дисциплинарката срещу отстранения прокурор може да прерасне в дело
София. Бившият зам. главен прокурор и член на Висшия съдебен съвет Камен Ситнилски е отстранен от длъжност за 6 месеца. Дисциплинарната комисия на ВС...
София. За пореден път пред сградата на Висшия съдебен съвет (ВСС) има протест срещу назначението на прокурора Камен Ситнилски. Днес се провежда първот...
Това с некролога беше гнусно, казва прокурорът
София. Висшият съдебен съвет образува дисциплинарно производство срещу Камен Ситнилски, член на ВСС, научи „Стандарт нюз". Четирима от членовете на В...
Некролози на Ситнилски имаше по ВСС тази сутрин
София. Камен Ситнилски, прокурор, член на Висшия съдебен съвет, се обърна към българските прокурори с писмо. В него той ги призовава да изразят своята...
София. Главният прокурор Сотир Цацаров ще внесе предложение за временното отстраняване от длъжност на прокурор Емил Христов. Той е един от магистратит...
София. „Етичната комисия към ВСС ще внесе предложения за налагане на дисциплинарни наказания за Камен Ситнилски - член на ВСС, Емил Христов - апелатив...
СРС – записите на магистрати са истински, потвърди етичната комисия