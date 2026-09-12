Всичко за Камен Ситнилски

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Почина Камен Ситнилски

Почина Камен Ситнилски

Бившият зам.-главен прокурор Камен Ситнилски почина внезапно на 66-годишна възраст. Кончината му е настъпила в сръбската столица Белград, съобщава bTV...

28 април | 12:11
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ВСС освободи Ситнилски

ВСС освободи Ситнилски

София. Бившият зам. главен прокурор и член на Висшия съдебен съвет Камен Ситнилски е отстранен от длъжност за 6 месеца. Дисциплинарната комисия на ВС...

26 септември | 14:22
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