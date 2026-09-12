Барутното наследство на провалени кметове
Тотев си правил пиар с първа копка на небюджетиран обект,Рейзи пускал пари по частни сметки
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Тотев си правил пиар с първа копка на небюджетиран обект,Рейзи пускал пари по частни сметки
е са шампиони на Международния турнир по футбол "За купите на община Благоевград"
Заместник-главният прокурор Иван Гешев и кметът на Благоевград д-р Атанас Камбитов бяха сред официалните гости на церемонията по дипломирането на абсо...
Изпрати им поздравителен адрес по повод Международния ден на театъра
Кметът на община Благоевград Атанас Камбитов бе преизбран с пълно мнозинство за председател на Сдружението на Югозападните общини. Двадесетото Общо съ...
Новият стар кмет на община Благоевград – Атанас Камбитов, положи клетва точно в 11,12 часа в четвъртък на тържествена сесия на новоизбрания общински с...
Предлагат шефът на общинския съвет в Благоевград да се сменя през 6 месеца Добрата вест за кандидатите за общински съветници в Благоевград дойде дост...
През следващите години администрацията и общинският съвет ще продължат да работят в една посока - развитието на града. Съставът на ОбС през мандат 201...
Кандидатът на ГЕРБ за втори кметски мандат в община Благоевград д-р Атанас Камбитов заяви, че има как да бъдат изградени спортни площадки с изкуствена...
В споделяне на градивни идеи и дискусия по актуални въпроси премина срещата на кандидата на ГЕРБ за кмет на община Благоевград Атанас Камбитов с жител...
Кандидатът за кмет на Благоевград Атанас Камбитов и кандидатите за общински съветници от ГЕРБ подариха театрална постановка на жителите на общината. А...
Ръководителят на българската делегация в Групата на ЕНП в Европейския парламент и зам.-председател на Групата на ЕНП Мария Габриел заяви на среща с би...
„Коалиция за Благоевград" подкрепи кандидатурата на д-р Атанас Камбитов за втори мандат кмет на община Благоевград. Решението на кандидат-съветницит...
„Коалиция за Благоевград" подкрепи кандидатурата на Атанас Камбитов за втори кметски мандат начело на общината. Решението беше оповестено от водача на...
С издигане на националния флаг на площада пред сградата на община Благоевград започнаха тържествата по повод 103 години от Освобождението на Горна Джу...
Въжената атракция „Коколандия" в благоевградския парк „Бачиново" ще е с удължено работно време заради големия интерес на деца и възрастни. Преди време...
„Екипът на кмета Атанас Камбитов се разпада само няколко месеца преди местните избори". Това заяви на пресконференция в понеделник в Благоевград народ...
Благоевград. "Благоевград заслужава и ще има национален музей на Македоно-Одринското опълчение и освободителните борби за обединение на България". Тов...