Страшна прогноза от икономист. Какво ни чака?
Говори Калоян Стайков
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Говори Калоян Стайков
Видя се, че не може да се разчита на "Газпром" за сигурни доставки, казва Калоян Стайков
Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика, пред "Фокус" - Г-н Стайков, как изглежда финансовото състояние на страната, апокалиптична ли е ситуаци...
Харчи се много Калоян Стайков, ИПИ Седмица след като финансовият министър обясни, че не е нужна актуализация на бюджета, министър-председателят обя...