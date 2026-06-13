Банско с приз "Най-добра целогодишна дестинация за 2021"
Още две награди пристигнаха в ски курорт №1
Следете всички новини, анализи и коментари за Кадев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Още две награди пристигнаха в ски курорт №1
Кметът Иван Кадев откри най-голямото музикално събитие на лятото
Кметът Иван Кадев акцентира върху значението на фестивалите и местните събития като ключови елементи в стратегиите за регионалното развитие
Общината преотстъпи Хадживълчова къща за обучение
Изпълнени с признателност към създателя и дългогодишен мениджър на културния форум в града ни, д-р Емил Илиев, ще отдадем заслуженото на неговата паме...
Иван Кадев иска съдействие за осигуряване на финансиране за изграждането на стени на река Глазне до мястото на смесването на реките Бъндеришка и Демян...
За настоящата година също сме осигурили средства, с които да изпълним сериозна инвестиционна програма, заяви пред общинарите градоначалникът
IТ-оборудването ще подпомогне дейността на служителите на МВР и ще допринесе за ефективната работа на органите на реда за гарантиране сигурността и сп...
Кметът Иван Кадев издаде заповед
Екипът на министър Мариана Николова инспектира ски курорт №1
На срещата бе обсъдена средата за сигурност в общината
Съветниците подкрепиха единодушно предложението на кмета Иван Кадев
Длъжни сме да поддържаме високото ниво на курорт, категоричен е новия градоначалник