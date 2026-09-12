Хората на Рашков погнаха Йоско за търговия с гласове
Според очевидци полицаите са нахлули в дома на Йоско около 5:30 ч. тази сутрин
Следете всички новини, анализи и коментари за Йоско. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Според очевидци полицаите са нахлули в дома на Йоско около 5:30 ч. тази сутрин
Той има да излежава присъда, наложена от съд в Солун
София. Софийски районен съд освободи Йосиф Йосифов-Йоско. Магистратите отказаха искането на прокуратурата за "постоянен арест" по обвинение за заплаха...
София. Костинбродският бабаит Йосиф Йосифов - Йоско няма да лежи в ареста по двете си нови обвинения, реши съдът днес. Йоско беше обвинен в закана за...
Разследват го за мокри поръчки по "Килърите 4"
София. Апелативен прокурор от София "изгоря" заради сина на костинбродския бабаит Йосиф Йосифов - Йоско. Обвинителят Бранислав Славов не получи оценка...
Прокурор разпитван за "Килърите 5"
София. Днес ще се гледа мярката за неотклонение на групата на Йосиф Йосифов - Йоско Костинбродския от 13 часа от специализирания наказателен съд, съоб...
Нови данни сочат, че той е видял сметката на хърватина Иван Може
Цветанов благодари на гръцкия си колега за съдействието при ареста
София. Полицаи от България и Гърция са следили повече от седмица Йосиф Йосифов-Йоско, научи "Стандарт". Известният апаш, който се слави като страшилищ...
Търсеният за 10 поръчкови убийства българин бе заловен в Гърция
София. Софийският апелативен съд намали с 2 години присъдата на Йосиф Йосифов - Йоско, На 2 март 2011 г. той уби в катастрофа двама души в столичния к...