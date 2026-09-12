Всичко за Йоско

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Йоско напусна съда на бегом

Йоско напусна съда на бегом

София. Софийски районен съд освободи Йосиф Йосифов-Йоско. Магистратите отказаха искането на прокуратурата за "постоянен арест" по обвинение за заплаха...

28 февруари | 19:50
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Прокурор изгоря заради Йоско

Прокурор изгоря заради Йоско

София. Апелативен прокурор от София "изгоря" заради сина на костинбродския бабаит Йосиф Йосифов - Йоско. Обвинителят Бранислав Славов не получи оценка...

12 декември | 22:10
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