Камджалов призна кой е платил най-тежката цена за неговата голяма мечта
Маестрото говори за съпругата си Наталия, за децата, за глада в Берлин и за живота без неделя, без отпуск и без право на спиране
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Маестрото говори за съпругата си Наталия, за децата, за глада в Берлин и за живота без неделя, без отпуск и без право на спиране
На 16 октомври, 19,00ч. 2024 г. зала „България“
Разкри я диригентът Йордан Камджалов
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