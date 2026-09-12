Йончева: Благодаря на Пеевски, Борисов и Главчев за моряците!
Плод на невероятните усилия на много институции
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Плод на невероятните усилия на много институции
Решението е след внимателен анализ в партията
Каза защо ще приеме подкрепата
Какво каза евродепутатът от левицата
Мозъкът на нашите евросоциалисти била именно тя
Тжва каза минтистърът на културата
Хора като Елена Йончева и Радан Кънев нямат място в Брюксел
Сред поканените да вземат участие в конференцията са основно представители на ЕП, подкрепили срамната за страната ни резолюция за България
Стана член на Мониторинговата група за демокрация, върховенство на закона и основни права (DFRMG)
Инициатор на резолюцията на LIBE е евродепутатът на ПЕС Елена Йончева
Борбата продължава и след проведените избори за лидер на БСП
Не трябва да се приема нова конституция, а да се поправи сегашната, категоричен е той
Борисов тръгва по моя път на реформи, каза Нинова
Лидерът на червената листа обяви, че дава оригинален запис срещу министъра на културата
Общо 49 са предложените кандидати за евродепутати на провелите се през март 11 конференции на общинските партийни организации.
Общо 17 кандидати за предстоящите европейски избори е номинирала общинската конференция на БСП в Шумен, която се проведе през уикенда
Натирен чиновник се оказа герой по неволя в битката между власт и опозиция
София. Елена Йончева получи поредното си признание за суперпрофесионализъм. Тв репортерката е носителят на тазгодишната награда за цялостен принос в ж...