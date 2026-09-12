Евродепутати питат ЕК за забраните от Турция
Българската група в АЛДЕ с писмо до Могерини и Хан за изясняване на фактите от Анкара Членовете на Eвропейския парламент от ДПС се обърнаха с писмо к...
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Българската група в АЛДЕ с писмо до Могерини и Хан за изясняване на фактите от Анкара Членовете на Eвропейския парламент от ДПС се обърнаха с писмо к...
Темата за еврофондовете в България да не бъде политизирана, призова еврокомисарят по регионалната политика Йоханес Хаан. Замразяването на средства по...
София. Кметът на Столична община Йорданка Фандъкова бе на работна среща с еврокомисаря по регионално развитие Йоханес Хаан, съобщиха от пресцентъра на...
София. По европейските структурни фондове, няма възможност за отпускане на допълнителни средства за нуждите на бежанците, като например за тяхното вре...
София. Еврокомисарят по регионална политика Йоханес Хаан призова страната ни да инвестира повече европейски средства в икономическия растеж и заетостт...
София. Министърът на транспорта Данаил Папазов се е извинил на еврокомисаря по регионална политика Йоханес Хаан, след като замеси името му в политичес...
София. "Назначението на новия зам.-министър на транспорта Петър Киров не е обсъждано с Европейската комисия и такова мнение не е изразявано", съобщиха...