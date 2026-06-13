Григор срещу Янович (НА ЖИВО)
Първата ракета на България Григор Димитров започна участието си в тенис турнира от сериите "Мастърс" в Рим. Той се изправи срещу Йежи Янович в мач, с...
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Първата ракета на България Григор Димитров започна участието си в тенис турнира от сериите "Мастърс" в Рим. Той се изправи срещу Йежи Янович в мач, с...