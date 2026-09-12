Пак сблъсъци на Храмовия хълм. Над 200 ранени
Пострадаха палестинци и израелски полицаи
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Пострадаха палестинци и израелски полицаи
146 туристи от Израел почиват вече в курорта Слънчев бряг. Те пристигнаха вчера следобед с чартърен полет от Тел Авив. Самолетът им трябваше да кацне...
Първите летовници за този сезон пристигат в последния ден на март. Подранилите гости идват с чартърен полет от Израел и ще почиват две седмици в Слънч...
"Ислямска държава" планира атаки срещу руски и израелски граждани в 9 страни, включително в Турция, съобщи Haberturk. Според информация, получена от р...
Израелци са в напреднали преговори с Томаш Иршак, разкрива "Plovdivderby.com". Най-добрият играч на "Ботев" е обвързан с "канарчетата" само до края на...
Двама израелци и двама англичани бяха спасени в Пирин планина, в района на Демянишка долина. Израелците - момче и момиче, излезли в сряда извън маркир...
Бивши затворници, осъдени в Израел за тероризъм и сред 55-те освободени наскоро в рамките на споразумението за размяна за войника Гилад Шалит, който б...
София. Разследването на атентата в Сарафово продължава и трябва да дадем на професионалистите да го довършат докрай и да предоставят резултатите на съ...
Бургас. Прокуратурата се е добрала до нови данни за националността и самоличността на терориста, който взриви автобус с израелски туристи на летище Бу...