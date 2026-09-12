Невъзможен цирк! Как избягали обирджии в София
Разказ на управителя на заведението
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Разказ на управителя на заведението
Лека кола е навлязла в насрещното движение и се е удрила в микробус
За избягали норки от фермата за развъждане на животните за кожи край Стара Загора отново сигнализират от най-близкото до нея старозагорско село Маджер...
В областната дирекция по безопасност на храните в Стара Загора не е постъпвал сигнал или жалба за избягали норки и удушени домашни птици от норки
Момчетата откраднали коля и извършили грабежи, издирват ги
Хассака. 16 отвлечени от екстремистката групировка "Ислямска държава" в сирийския град Хассака са успели да избягат, предаде Интерфакс. След като част...
Нападателите на медицинския център крещели, че в Либерия няма такава болест Най-малко 29 души, заразени със смъртоносния вирус ебола, избягаха от мед...
София. Втори случай на избягал от затворническо общежитие в страната. Полицията издирва мъж, който изчезнал от затворническо общежитие от открит тип в...
С порицание ще бъде наказан директорът на Софийския градски затвор и неговият заместник София. Двама постови служители от главна дирекция „Изтърпяван...
Пловдив. Пропуските в системата, които са натрупани от години, са причина за инцидентите с избягали затворници. Около това становище се обедини управи...
Търсят "къртица" сред надзирателите в Софийския затвор В Софийския затвор е имало не едно, а две бягства в рамките на ден, разкриха източници на "Ста...
Бургас. Затворник е избягал от общежитие от открит тип, което се води към затвора в Бургас. Това съобщи бТВ. Инцидентът е станал снощи в общежитието...
София. Атестиране за лоялност и обучение за работа на бързи обороти. Това са мерките, които ще бъдат взети заради бегълците от Централния софийски зат...
Полицията на крак заради бягството на Шатката и Хосе от Софийския централен затвор Бягство от затвора като на филм спретнаха двама пандизчии. Николай...
Злитан. 92-ма затворници са избягали от затвор в западния град Злитан в Либия. Според говорител на местните власти, причината е слаба сигурност. По ду...
След братя Галеви и убиецът от "Соло" замина на екскурзия
Анкара. Повече от 18 членове на Кюрдската работническа партия са избягали от затвор в Източна Турция през прокопан тунел, съобщава вестник „Хюриет"....
Буенос Айрес. 13 затворници успяха да избягат през тунел, който са изкопали под затвор с максимални мерки за сигурност в Аржентина, предаде АФП. По т...
Джакарта. Престъпници избягаха от индонезийски затвор. Около 30 са успели да се измъкнат от пренаселения затвор на остров Суматра. В него днес избухна...
Плевен. Двете сестри от Червен бряг, които бяха обявени за издирване, сами се предадоха в полицията. 21-годишната Милена Георгиева Маринова и по-малка...