Станка Златева хвърли бомба. Депутат от ГЕРБ се завръща в спорта
Златева е уверена, че българската борба върви в правилната посока
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Златева е уверена, че българската борба върви в правилната посока
Световният шампион по борба Иво Ангелов се сдоби и с мъжки наследник, който ще носи неговото име и фамилия. Съпругата му Венета роди момченце на 4 май...
Иво Ангелов, световен шампион за 2013, триумфира на турнира "Дан Колов – Никола Петров" в столичната зала "Христо Ботев". На финала в категорията до...
Петкратната №1 в света в тежката категория на женската борба Станка Златева е заявена за участие в силния турнир „Клипан Лейди Оупън" в Швеция следващ...
Световният шампион по борба Иво Ангелов се оказа и страстен риболовец. Без да се хвали, подобно на други въдичари, той сподели наскоро свои подвизи к...
София. "Ако Валентин Йорданов не е президент, българската борба ще загуби", сподели световният и европейски шампион Иво Ангелов. Наскоро стана ясно, ч...
София. Българският спортист Иво Ангелов се класира трети в класацията "Спортист на годината", в 41-то издание на анкетата на БТА. Сръбският тенисист...
Лозана. Иво Ангелов е №1 в света в категория до 60 кг за 2013 година според ранглистата на Международната федерация по борба (ФИЛА). През миналия сез...
Счупен нос спира Иво Ангелов за държавното по борба. Това съобщи треньорът на националния тим на класиците Армен Назарян. Надпреварата е този уикенд,...
София. Спортист номер 1 на България Иво Ангелов най-напред ще покаже новия джип Volvo XC60 в родния Перник. Борецът и неговият треньор, обявен също за...
Просълзеният Иво Ангелов е прегърнал баща си, след като беше награден за номер 1
Джипове "Great Wall" за спортист и треньор на годината
София. "Ще даваме всичко от себе си, имам още една мечта, за която ще се боря със зъби и нокти през 2016 година пак да сме на върха". Това каза спорти...
Григор Димитров и Кобрата са на второ и трето място
Перник. Пернишките общински съветници гласуваха премия в размер на 3000 лева на световния и европейски шампион Иво Ангелов за високи успехи, постигнат...
София. Световният шампион по класическа борба Иво Ангелов получи голям чек номер 33 от Корпоративна търговска банка на стойност 20 000 лв. Наградата м...
Парламентът посрещна с аплодисменти и на крака световния шампион в класическия стил Иво Ангелов. Депутатите прекъснаха за кратко заседанието си, за да...
Шампионът ни по борба е луд по футбола и риболова
София. Световният шампион от Мондиала в Будапеща Иво Ангелов се прибра късно снощи в София, а на летището призна, че и за момент не е помислял, че мож...
След световния връх идва ред на олимпийския, заканва се шампионът