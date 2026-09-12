Всичко за Иво Ангелов

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Роди се Иво Ангелов - младши

Роди се Иво Ангелов - младши

Световният шампион по борба Иво Ангелов се сдоби и с мъжки наследник, който ще носи неговото име и фамилия. Съпругата му Венета роди момченце на 4 май...

04 май | 21:45
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Иво Ангелов е №1 в света

Иво Ангелов е №1 в света

Лозана. Иво Ангелов е №1 в света в категория до 60 кг за 2013 година според ранглистата на Международната федерация по борба (ФИЛА). През миналия сез...

11 януари | 13:05
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Счупен нос спира Иво Ангелов

Счупен нос спира Иво Ангелов

Счупен нос спира Иво Ангелов за държавното по борба. Това съобщи треньорът на националния тим на класиците Армен Назарян. Надпреварата е този уикенд,...

09 януари | 18:42
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20 000 лв. от КТБ за Ангелов

20 000 лв. от КТБ за Ангелов

София. Световният шампион по класическа борба Иво Ангелов получи голям чек номер 33 от Корпоративна търговска банка на стойност 20 000 лв. Наградата м...

10 октомври | 18:50
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