Чавдар Добрев – човекът кръстопът
На 5 февруари в Унгарския културен институт в София ще се състои паметна вечер,
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На 5 февруари в Унгарския културен институт в София ще се състои паметна вечер,
За последните 30 години маестро Найден Тодоров е най-добрият министър на културата
Младите творци да са с любов към старината, съветва писателят
Антон Дончев предупреждаваше, че живеем във времето на Армагедон - последната битка между Светлината и Мрака, между Доброто и Злото, между Любовта и В...
И слепецът вижда, че Отечеството ни не върви в правилната посока, казва издателят, писател и общественик Иван Гранитски
НИМ и Петър Кънев поддържат жив огъня на историческата памет, казва, писателят и издател член. кор. на БАН Иван Гранитски
Основната задача и голямото предизвикателство пред следващото Народно събрание ще бъде възстановяването на икономиката на България след кризата, заяви...
Приспивната песен на брюкселските сирени за отказ от национална идентичност е разрушителна
Години наред творческите съюзи в България не получават никаква помощ от държавата, заяви кандидатът за народен представител от „БСП за България“ в 25...
Липсва разговор между управляващите и огромната част от българското общество
125 години от рождението на Гео Милев
Освен грантаджиите, почти няма наш писател, който да може да се издържа от труда си
Иван Гранитски, създател и директор на издателство "Захарий Стоянов", бе отличен за издател №1. Той получи голямата награда "Христо Г. Данов" за цялос...
Нямам фейсбук, но имам стена и на нея пише: Бъдете будни Игнорират ни, защото пазим българщината, казва Иван Гранитски 2500 заглавия, над 1 милион о...
Борбата не е между исляма и християнството. Борбата е за човешките души и тя не е от днес. Това заяви големият български писател Антон Дончев по време...
Приятелска литературна дискусия заформиха професор Боян Биолчев и Иван Гранитски в русенската библиотека "Любен Каравелов", където именитият белетрист...
Толерантността ни е криворазбрана - позволяваме на циганите да са над държавата Аз съм краен българофил, моята партия е Отечеството, казва Иван Грани...
Иван Маразов, Иван Гранитски и художникът Борислав Стоев на премиерата в НДК
Корабокрушението е ежедневие на епохата ни
Новата книга на Иван Гранитски "Внимателно бързайте!" търси отговора, който не дава мира на всички истински българи: "Какво стои зад страшните четири...