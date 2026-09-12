Ставаме една от най-скъпите държави в Европа
Заплатите и пенсиите не са най-големия виновник за бюджетния дефицит, казва Ивайло Калфин
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Заплатите и пенсиите не са най-големия виновник за бюджетния дефицит, казва Ивайло Калфин
Проблем е, че се увеличават цените, когато има картелни споразумения
Той обясни, че ако се върнат масово младите хора, е коренно различна картината у нас
Бившият евродепутат коментира и преизбирането на Урсула фон дер Лайен
Той коментира и темата РСМ в Европейския съюз
Според него отлагането ни за Шенген е по политически причини
Очевидно е, че специално по отношение на подготовката ни за Шенген, въпросите са изчистени
Много тъжна и неприятна гледка е това, което се случва в парламента, каза той
Бившият външен министър на България изтъкна, че да се говори за неутралитет на страната ни не е сериозно
Не се вижда конструктивна идея, около която може да се събере бъдещо управление, смята експертът
Нито една мярка няма да проработи
„Ако търсим справедливост в пенсионния модел, трябва да се върнем поне няколко години назад"
Синдикалист, работодател и политик коментират неплащането на първия ден от болничните
"Борбата с корупцията трябва да бъде борба с ясни резултати и те са свързани със съдебната система“, коментира пред БНР Ивайло Калфин...
Великобритания иска да излезе, от формална гледна точка, ако нищо не се случи март месец тя ще излезе от само себе си от ЕС, коментира бившият външен...
Правят се полезни действия, включително с тези нови закони, които подготви министерство на труда и социалната политика, но те не променят коренно сист...
Издигнатият за кандидат за президент от Коалиция „КАЛФИН – ПРЕЗИДЕНТ" Ивайло Калфин се срещна с екипа на Българския фонд за жените. На срещата бяха об...
Участваме в президентските избори, за да спечеля тази битка. Това заяви кандидат-президентът от АБВ Ивайло Калфин пред bTV. Той не разкри колко гласо...
Нашата основна цел е да сменим модела "Плевнелиев" в президентската институция. Това заяви пред БНТ лидерът на АБВ Георги Първанов. По думите му, този...
Ние участваме в тези избори, за да ги спечелим. Знаем какво трябва да се прави, аз имам опит. Това заяви в студиото на „Здравей, България" кандидатът...