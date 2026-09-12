Тайна армия на Ким Чен-ун прониква в западни компании
Севернокорейски ИТ агенти използват изкуствен интелект и фалшиви самоличности, за да печелят милиони
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Севернокорейски ИТ агенти използват изкуствен интелект и фалшиви самоличности, за да печелят милиони
Работата в екип, даването на идеи и умението да се търси и обработва информация ще са винаги ценени Със сигурност няма да сгрешите, ако изберете да у...
Компании купуват експерти с двойни и тройни надници Война със заплати разиграват компании заради добрите ИТ специалисти у нас. Конкуренцията в технол...
Братята Дудник кроят планове за първия милион в Силициевата долина
Eдна от големите фирми в разработката на софтуер в Русия - Luxoft, открива свой аутсорсинг център в София на 1 март т.г. За две години компанията ще н...