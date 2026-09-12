Следваш в Холандия направо от втори курс
Британските вузове вече искат по три матури Абитуриентите, завършили професионални гимназии, вече ще могат да учат в холандски университети направо о...
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Британските вузове вече искат по три матури Абитуриентите, завършили професионални гимназии, вече ще могат да учат в холандски университети направо о...
60% от висшистите пробват да се приберат, но не се адаптират към БГ бизнеса България няма точна статистика нито колко млади хора емигрират навън, нит...
София. Над 200 българчета са приети в топуниверситети на Острова, съобщиха от консултантска фирма "Интеграл". Става дума не само за Оксфорд и Кеймбрид...
София. Безплатна магистратура по енергийна ефективност в чужбина се превърна в хит сред студентите по време на образователното изложение на "Интеграл"...
Холандия приема с лотария в право и икономика