Борисов: Чакаме дъжд да пълни язовирите
Той продължи с обиколката и инспекциите из страната
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Той продължи с обиколката и инспекциите из страната
Засилените инспекции ще започнат от 15 април и ще продължат до 6 май – Гергьовден
Ще следят дали лекарите и сестрите работят повече от допустимото Масови проверки в лечебните заведения в цялата страна започва Инспекцията по труда....
Продължава тенденцията строителството да взема най-много жертви при трудови злополуки
БСП предлага да се върнат димните стаи и в офисите
София. Социалните служби започват проверки в 8-те социално-педагогическите интерната в България. Причината е скандалният случай с бити деца в дома в С...
София. Има сериозни нарушения в антидопинговия център, обяви спортният министър Марияна Георгиева на заседание на Министерски съвет днес. Направени са...
Велико Търново. Великотърновското ОУ ''Бачо Киро'' се нарежда на първо място по безопасност на детските площадки и сигурност на учениците стана ясно с...