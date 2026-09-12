Илияна Иванова става член на Европейската сметна палата
На 26 ноември евродепутатите ще гласуват назначаването й
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На 26 ноември евродепутатите ще гласуват назначаването й
Илияна Иванова става еврокомисар
Д-р Илияна Иванова бе изпратена в последният си път под нестихващите аплодисменти на своите колеги и съграждани
Поклонението пред паметта на д-р Иванова е утре по обед в болницата
Голф игрища в други държави се декларират като пасища, разкрили от Европейската сметна палата
Стара Загора. Годишният доклад на Европейската сметна палата как всяка от страните-членки харчи европейските средства ще бъде представен на 5 ноември...
Стара Загора. В Деня на Европа бившият евродепутат Илияна Иванова, бе удостоена с почетния знак на община Казанлък и почетен плакет. Тя бе отличена за...
София. 48-годишната учителка Илияна Илиева, която искаше да се самоубие, е по-добре. Това съобщиха от Пирогов, където жената беше настанена за лечение...
Иванова влезе в болница, сестра й гледа трите деца вечер
София. Пияната учителка от столичното 130-то СОУ ще бъде уволнена. Това стана ясно по Нова ТВ днес. Освен че ще остане без работа, Илияна Иванова беше...