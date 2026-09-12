Всичко за Илияна Иванова

Следете всички новини, анализи и коментари за Илияна Иванова. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Политика Регионални Заразата
Учителката се съвзема

Учителката се съвзема

София. 48-годишната учителка Илияна Илиева, която искаше да се самоубие, е по-добре. Това съобщиха от Пирогов, където жената беше настанена за лечение...

20 декември | 10:52
0 коментара
15067