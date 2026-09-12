Манолова сметна за ЦИК: от ГЕРБ и КБ по 5, ДПС-2, Атака-1

София. От общо 13 членове между парламентарно представените партии в ЦИК от ГЕРБ и КБ ще бъдат по 5, от ДПС- 2 и от Атака- 1. Това сметна зам.-председ...