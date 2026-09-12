Президентът събира партиите за новата ЦИК
Парламентарно представените партии ще предложат свои кандидати
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Парламентарно представените партии ще предложат свои кандидати
Съпротивата срещу ветото ми върху ИК е на инат и се отклонява от духа на Конституцията. Това заяви държавният глава Росен Плевнелиев пред БНТ. "Наглед...
ДОСТ ще има активна позиция на президентските избори, независимо под каква форма ще участваме - дали с партийна кандидат-президентска двойка или ще по...
София. "На предстоящите евроизбори ние играем за победа, така че Сергей Станишев е логично да оглави нашата листа, казвайки, че БСП излиза на терена с...
София. От общо 13 членове между парламентарно представените партии в ЦИК от ГЕРБ и КБ ще бъдат по 5, от ДПС- 2 и от Атака- 1. Това сметна зам.-председ...
Кюстендил. „Президентът е последователен в намерението да пречи на влизането в сила на новия Изборен кодекс. Неочаквано беше неговото предложение за р...
София. Новият Изборен кодекс може да не е достатъчно радикален, но е най-доброто, правено досега. Това обяви зам.-председателят на парламента Мая Мано...
София. С милион по-малко ще харчат партиите за предизборна кампания. Промяната бе въведена в новия Изборен кодекс, който депутатите приемат вече втори...