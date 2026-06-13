Всичко за Иганово

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Отварят Иганово през юни

Отварят Иганово през юни

Работата в цеха за боеприпаси на ВМЗ-Сопот в Иганово все още не може да бъде възстановена. Причината е, че продължават да не са разчистени двата епице...

21 май | 18:00
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Взривявай трудно

Взривявай трудно

Държава да провери оръжейният бизнес,за да не плащаме още кръвен данък Жителите на село Иганово повече от всеки друг знаят какво преживяват днес хора...

15 април | 5:50
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Саботаж или бомбаж (ОБЗОР)

Саботаж или бомбаж (ОБЗОР)

3 часа взривове пак подлудиха Иганово Саботаж или бомбаж на снаряди. Това са двете версии, след като за втори път взривове събудиха село Иганово. Ужа...

14 април | 19:25
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