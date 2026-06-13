Работниците от ВМЗ-Сопот се върнаха в Иганово
За първи път след 21 март работниците от цеховете на ВМЗ на площадката в Иганово се завърнаха на работните си места днес, предаде БГНЕС. Мястото вече...
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За първи път след 21 март работниците от цеховете на ВМЗ на площадката в Иганово се завърнаха на работните си места днес, предаде БГНЕС. Мястото вече...
България не изнася и не разрешава от нейна територия да бъде изнасяно оръжие за Сирия. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски пред Дари...
Изпълнителният директор на ВМЗ Сопот Иван Стоенчев е освободен по негова молба, увери министърът на икономиката Божидар Лукарски. Той нарече спекулаци...
„Още днес влизат специализирани екипи на Министерство на отбраната с необходимата тежка техника за разчистване на двата епицентъра на взривовете в Ига...
Още утре влизат специализирани екипи на Министерство на отбраната с необходимата тежка техника за разчистване на двата епицентъра на взривовете в Иган...
Работата в цеха за боеприпаси на ВМЗ-Сопот в Иганово все още не може да бъде възстановена. Причината е, че продължават да не са разчистени двата епице...
Днес служители на ВМЗ-Сопот ще блокират за час Подбалканския път, съобщи Димитър Атанасов, лидер на синдикат "Подкрепа" в предприятието. Той отново...
Повърхностно са прочистени от невзривени боеприпаси и взривни остатъци землищата на селата, пострадали от взривовете в Иганово и сега кметът на Карлов...
Земеделските земи край складовата база на ВМЗ – Сопот в с. Иганово ще бъдат обезопасени от военнослужещи от Сухопътните войски, за да станат отново об...
Дано взривът в Иганово не е умишлено действие. Това заяви вицепремиерът и вътрешен министър Румяна Бъчварова в "Седмицата" по "Дарик". Тя изтъкна, че...
Когато на 21 март гръмна склад с боеприпаси на ВМЗ в сопотското село Иганово, министърът на икономиката мъдро успокои, че "никога няма 100% гаранция п...
Образувано е досъдебно производство срещу неизвестен извършител за това, че в землището на село Иганово не са взети необходимите мерки за сигурност. В...
Зам.-министърът на икономиката Любен Петров заяви в ефира на Нова телевизия, че "за мен към момента всички версии за повторните взривове в Иганово са...
Държава да провери оръжейният бизнес,за да не плащаме още кръвен данък Жителите на село Иганово повече от всеки друг знаят какво преживяват днес хора...
3 часа взривове пак подлудиха Иганово Саботаж или бомбаж на снаряди. Това са двете версии, след като за втори път взривове събудиха село Иганово. Ужа...
От 16:20 ч. е възстановено движението на влаковете, които преминават през гара Иганово, съобщиха от пресцентъра на БДЖ. Всички бързи и пътнически вла...
Тази сутрин получих доклад, в който се намеква за саботаж. Това заяви пред журналисти министърът на отбраната Николай Ненчев, който отговори на въпрос...
Окръжна прокуратура- Пловдив образува досъдебно производство за унищожаване на имущество на значителна стойност чрез взрив във връзка с днешните взрив...
Два силни и 21 вторични взривове са избухнали от сутринта на територията на цеха на ВМЗ-Сопот при село Иганово, предаде "Фокус". Безпилотният самолет...
Няма опасни емисии във въздуха в Иганово след взривовете тази сутрин. Това сочат първите резултати от замерванията на екипите на място, съобщи шефът н...