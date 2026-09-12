Хювефарма ще прави лекарство срещу Ковид
Това ще спре спекулата с турски хапчета
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Това ще спре спекулата с турски хапчета
Инвестицията в новото предприятие е 300 млн. лева
Хювефарма, международна ветеринарна фармацевтична компания, обяви днес, че придобива определени активи от Zoetis, LLC, които включват продукти, две со...
Водим преговори за придобиване и на други производства извън България, заяви Домусчиев "Хювефарма" придобива голям химически завод в градчето Гаресио...
Вярвам в това правителство, защото Борисов натрупа опит, казва Кирил Домусчиев
"Хювефарма" ще изгради две централи на биомаса и ще разшири заводите си Около 25-30 млн. евро ще инвестираме през 2015 г. в производствените си мощно...
Купувач е "Адванс Пропъртис" ООД, дружество, контролирано от семейство Домусчиеви