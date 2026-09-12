Всичко за Hyundai

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Hyundai подгрява за новата Elantra

Hyundai подгрява за новата Elantra

Hyundai Motor разпространи подгряваща илюстрация на предстоящата премиера на изцяло новата Elantra. Новият модел има динамичен и уникален дизайн, койт...

19 август | 16:40
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Hyundai представи Vision G Concept Coupe

Hyundai представи Vision G Concept Coupe

Автомобилът ще бъде показан на конкурса за красота в Пебъл Бийч Автомобилният гигант Hyundai избра Музея на изкуствата в Лос Анджелис за дебют на най...

12 август | 14:50
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Hyundai представи Santa Cruz Crossover

Hyundai представи Santa Cruz Crossover

Детройт. Корейският автомобилен гигант Hyundai представи концептуалния Santa Cruz Crossover по време на автомобилното изложение в Детройт. Основната н...

15 януари | 9:14
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