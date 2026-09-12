Революция за шофьорите! Край с километража
Hyundai разработва технология от бъдещето
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Hyundai разработва технология от бъдещето
Участниците очакват алиансът да се засили, тъй като конкуренцията на световния пазар на електромобили се увеличава
Ще бъдат разкрити 3000 работни места
Това ще направи зареждането по-лесно и по-рационализирано
Hyundai Motor разкри днес най-новия си, високодинамичен, концептуален автомобил N със световната премиера на RN30 по време на Автомобилния салон Париж...
Представител на автомобилната марка Hyundai връчи днес билетите за финала на ЕURO 2016. Петима клиенти, закупили автомобил Hyundai в периода от 1 до 1...
Hyundai Motor показа изцяло новото поколение Elantra по време на автосалона в Лос Анджелис. Като един от най-добре продаваните модели на Hyundai, авто...
Hyundai и официалният представител в България „Индустриал комерс" ще покажат на Автомобилен салон София 2015 най-младата гама в историята. В началото...
Hyundai Motor разпространи подгряваща илюстрация на предстоящата премиера на изцяло новата Elantra. Новият модел има динамичен и уникален дизайн, койт...
Автомобилът ще бъде показан на конкурса за красота в Пебъл Бийч Автомобилният гигант Hyundai избра Музея на изкуствата в Лос Анджелис за дебют на най...
Автомобилът завъртя 2383 км за 24 часа Спортният учен Арнт-Горан Хартвиг и физикът Мариус Борнщайн постигнаха световен рекорд за пробег на автомобил...
Hyundai Motor потвърди намеренията си да произвежда първия си компактен SUV: Creta. Стартът на глобалните продажби ще бъде от втората половина на 2015...
По време на автомобилното изложение в Женева дебютира изцяло новият компактен кросоувър Tucson/ix45. Моделът е позициониран в С-сегмента и има изключи...
Женева. Hyundai Motor даде първи индикации за предстоящата премиера на изцяло новата концепция Tucson, която ще дебютира по време на салона в Женева н...
Детройт. Корейският автомобилен гигант Hyundai представи концептуалния Santa Cruz Crossover по време на автомобилното изложение в Детройт. Основната н...
София. Моделите семейства на Hyundai i30 и i40 получиха фейслифт, а заедно с премиерата им пристигна и изцяло новият спортен вариант i20 Coupe. Hyunda...
Автомобилът е най-предпочитаният от българските читатели в категорията малки автомобилиСофия. Българските читатели на сп. AUTO BILD избраха Hyundai i1...
София. Слънчево време, много емоции и стотици фенове на автомобилите, които останаха доволни от тестовете на SUV автомобилите на Hyundai. Почитателите...
София. Световноизвестният френски пилот Жан-Луи Шлесер, двукратен победител в рали "Дакар", участник във Формула 1 и легенда в офроуда, пристигна у на...
Париж. Hyundai Motor показа днес първите снимки на New Generation i20 преди дебюта на модела на автомобилното изложение в Париж през 2014 г. С пускан...