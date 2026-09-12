Дадоха ход на мегаделото за убийството на Хюлия
Точно в 9 часа тази сутрин разширен съдийски състав на Варненския окръжен съд даде ход на делото за жестокото убийство на 24-годишната Хюлия Маджар. Т...
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Точно в 9 часа тази сутрин разширен съдийски състав на Варненския окръжен съд даде ход на делото за жестокото убийство на 24-годишната Хюлия Маджар. Т...
Повече от година след зверското убийство на 24-годишната красавица Хюлия Маджар се очаква да има възмездие за нейния убиец. Вече има внесен обвинителе...
Варна. Обвиненият за жестокото убийството на Хюлия Маджар от варненското село Белоградец остава в ареста. Иван Тодоров, който беше открит в Холандия,...
"Имаме задържан на база на наше искане в чужбина", съобщи Цветлин Йовчев
Смърт вместо годеж в къщата на бизнесмена
Варна. Има задържан за убийството на Хюлия Маджар. Това съобщи БНР и уточни, че той се казва Иван Костадинов. До момента от МВР не са потвърдили офиц...