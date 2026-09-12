Пуснаха марка с лика на Кристо
Младата илюстраторка Михаела Караджова изпълнява поръчка от министерството на транспорта
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Младата илюстраторка Михаела Караджова изпълнява поръчка от министерството на транспорта
Дизайнът и илюстрацията е дело на Михаела Караджова
Той е моторът, а аз съм педалът на газта, казваше Жан-Клод за Христо Явашев
Христо Явашев в „Да ходиш по вода“ по Нова телевизия
Световните медии пишат и говорят за Христо Явашев
Артистите не се пенсионират – те умират, казваха Христо Явашев и Жан-Клод
Неговите интересни и смели произведения и проекти завладяха цял свят, написа премиерът
Чакат над 100 000 за уикенда Днес и утре за последно светът ще може да осъществи вековната си библейска мечта да ходи по вода. Проектът на Кристо "Пл...
Христо Явашев казва, че изкуството е свобода
Никой не притежава проектите ми - и затова съм свободен, казва Кристо "Не говоря никога за политика, религия и изкуство, а само за себе си. Егоист съ...
Милионери от цял свят се събират край италианското езеро Изео заради българина Христо Явашев. "За първи път ще можете да ходите по вода в продължение...
Прелестното място над Ница е поредната сцена на световния ни художник Христо Явашев подреди варели в Сен Пол сюр Ванс Христо Явашев завладя едно от...
Световният артист е инвестирал 10 милиона евро в инсталацията си, която ще се разглежда безплатно Художникът открива "Плаващите кейове" на езерото Из...
Голямото откриване на "Плаващите кейове" е на 18 юни Италианците полудяха по Кристо и дългоочакваната му акция по техните земи. На 18 юни Христо Яваш...
Христо Явашев и жена му Жан-Клод работят по 17 часа на денонощие В културния ни институт в Прага подредиха изложба за 80-ия рожден ден на Кристо В к...
Германия удостоява Христо Явашев с една от най-престижните си награди, създадена в памет на Теодор Хойс, първия президент на Федералната република (19...
Световноизвестният художник и съпругата му са главните герои в "Да опаковаш вятъра" на Ванцети Василев