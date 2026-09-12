Всичко за Христо Явашев

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Финален щурм за Кристо

Финален щурм за Кристо

Чакат над 100 000 за уикенда Днес и утре за последно светът ще може да осъществи вековната си библейска мечта да ходи по вода. Проектът на Кристо "Пл...

02 юли | 13:00
0 коментара
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Кристо: Аз съм егоист

Кристо: Аз съм егоист

Никой не притежава проектите ми - и затова съм свободен, казва Кристо "Не говоря никога за политика, религия и изкуство, а само за себе си. Егоист съ...

18 юни | 6:25
0 коментара
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От Габрово до Гинес

От Габрово до Гинес

Христо Явашев и жена му Жан-Клод работят по 17 часа на денонощие В културния ни институт в Прага подредиха изложба за 80-ия рожден ден на Кристо В к...

05 юни | 8:10
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Германия награждава Кристо

Германия награждава Кристо

Германия удостоява Христо Явашев с една от най-престижните си награди, създадена в памет на Теодор Хойс, първия президент на Федералната република (19...

18 март | 20:15
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