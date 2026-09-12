Глобалните доставки на персонални и преносими компютри спадат с 15% през последното тримесечие
HP е най-засегнатата компания от ситуацията
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HP е най-засегнатата компания от ситуацията
Компанията променя представите за работа без компромиси с „по-лек от въздуха“ дизайн за професионалистите в движение
30годишен ветеран е новият шеф на HP
Hewlett-Packard Enterprise (HP) ще съкрати още 30 000 работни места след разделянето си на две компании, съобщи BBC. На 1 ноември HP ще се отдели като...
Ню Йорк. Apple застана на пето място по продажби на компютри в света, след като изпревари по този показател Asus. През третото тримесечие на 2014 г. с...
Гигантът HP се връща към старото си намерение да се раздели на две компании. Намерението им е да отдели бизнеса си с персонални компютри и принтери от...
София. Технологичният гигант "Хюлет-Пакард" ще съкрати 34 000 служители до края на октомври, съобщиха от компанията. Това е с 5000 души повече от обяв...
Вашингтон. Hewlett-Packard (HP) ще покрие още по-широк пазарен периметър през лятото на 2014 г., когато ще представи своя първи 3D принтер, съобщава "...
Калифорния. HP изостава от конкурентите си, това разкри по време на реч пред анализатори изпълнителният директор на компанията Мег Уитмън. Тя все запа...
Зад новия граждански проект не стоят никакви задкулисни или скрити интереси
София. Саша Безуханова напуска високия си пост в "Хюлет-Пакард" и създава интернет платформа за дебат "България може". С нея са преподаватели от Софий...