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Турчин уби сина си гей

Турчин уби сина си гей

Убийство на хомосексуален младеж, извършено от собствения му баща вероятно заради сексуалните му наклонности, потресе Турция, съобщава новинарският са...

26 май | 20:50
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