Папата блокира джендърски закон
Италианският сенат отхвърли проекта след протест на Ватикана и десни парти
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Италианският сенат отхвърли проекта след протест на Ватикана и десни парти
Папа Франциск обяви, че християните и католическата църква трябва да поискат прошка от хомосексуалистите заради отношението си към сексуалните малцинс...
Драконовски мерки за сигурност налага полицията в София в съботния ден, съобщава Нова телевизия. Причината - предстоящият „София Прайд 2016" и организ...
Руският президент Владимир Путин е поканил на среща Елтън Джон. Той се е обадил на музиканта по телефона и му е предложил да се срещнат, за да обсъдят...
След изборите миналата седмица в британския парламент вече има най-много хомосексуалисти от всички законодателни органи в света - 32-ма открити гейове...
„Днес е празничен ден“, коментира активистът от Канзас Том Уит
Лондон. Десетки гей двойки се ожениха на Острова, след като в нощта срещу събота влезе в сила закон, който позволява еднополовите бракове в Англия и У...
Абуджа. Полицията в Нигерия издирва под дърво и камък 168 предполагаеми хомосексуалисти, за чиято сексуална ориентация е разбрала, след като е разпита...
София. Партия Атака предлага промени в Наказателния кодекс, които предвиждат затвор за хора, които демонстрират своята или чужда хомосексуална ориента...
„Религията може да изразява мнението си в служба на хората, но Господ ни е създал свободни", казва Папа Франциск
Убийство на хомосексуален младеж, извършено от собствения му баща вероятно заради сексуалните му наклонности, потресе Турция, съобщава новинарският са...
Париж. Франция е в очакване на мащабен протест срещу приетия наскоро закон за хомосексуалните права. В столицата Париж започнаха да се събират хиляди...