Нови разкрития в манастира на цар Иван Александър! Историята се обръща
Уникален витраж е рисувал цветни картини по пода на храма
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Уникален витраж е рисувал цветни картини по пода на храма
Археологът на "Св. Иван Рилски" е кръстен на герой от "Брулени хълмове"
Велико Търново. Великотърновският историк и археолог доц. Хитко Вачев взе голямата награда за личност с принос в развитието на културния туризъм. Отли...