Всичко за Хашим Тачи

Следете всички новини, анализи и коментари за Хашим Тачи. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Свят Политика Спорт
Военачалникът на Косово

Военачалникът на Косово

Хашим Тачи е любимец на Вашингтон, но и до днес е недолюбван в Сърбия Приятелите му по време на войната го наричали Змията След повече от 10 часа пр...

11 март | 6:20
0 коментара
11267
Избраха президент на Косово

Избраха президент на Косово

Депутатите в Косово избраха външния министър, вицепремиер и бивш министър-председател Хашим Тачи за президент на страната, съобщи АФП. Избирателната...

26 февруари | 21:14
0 коментара
16864
Косово избира нов парламент

Косово избира нов парламент

Прищина. Бившият партизански лидер Хашим Тачи се опитва да спечели трети мандат като министър-председател на Косово в неделя, под натиска от страна н...

08 юни | 7:53
0 коментара
9354
Скопие отново вбеси Прищина

Скопие отново вбеси Прищина

Косовският външен министър Енвер Ходжай определи поведението на Македония като неевропейско, съобщи вчера македонският в. "Дневник". Причина за реак...

27 май | 20:10
0 коментара
9641