Президентът на Косово обвинен за 100 убийства
Ще го съдят и за военни престъпления срещу човечеството
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Ще го съдят и за военни престъпления срещу човечеството
Тачи срещата си с бившите лидери на Армията за освобождение на Прешево, Медведжа и Буяновац
Подписали проектодокумент от 12 точки
България ще продължи да подкрепя развитието на Косово и нейния европейски път. Това заяви държавният глава Росен Плевнелиев по време на своята среща с...
Хашим Тачи е любимец на Вашингтон, но и до днес е недолюбван в Сърбия Приятелите му по време на войната го наричали Змията След повече от 10 часа пр...
Депутатите в Косово избраха външния министър, вицепремиер и бивш министър-председател Хашим Тачи за президент на страната, съобщи АФП. Избирателната...
Съставът на новото косовско правителство най-вероятно ще бъде обявен на срещата на Съвета за сигурност на ООН, посветена на Косово на 4 декември. Не е...
Прищина. Косовският премиер Хашим Тачи си осигури трети мандат, след като неговата Демократическа партия на Косово спечели парламентарните избори в ст...
Прищина. Бившият партизански лидер Хашим Тачи се опитва да спечели трети мандат като министър-председател на Косово в неделя, под натиска от страна н...
Прищина. Косово ще направи в сряда дебюта си на международната сцена с приятелски мач срещу отбора на Хаити в Косовска Митровица, предаде Reuters. Сам...
Страсбург. Европейските социалисти предлагат премиерите на Сърбия и Косово Ивица Дачич и Хашим Тачи за Нобелова награда за мир. В писмо до председател...
Косово. Лидерът на Демократическата партия и премиер на Косово Хашим Тачи се обяви за победител на местните избори в неделя. "За 5-и път побеждаваме н...
Косовският външен министър Енвер Ходжай определи поведението на Македония като неевропейско, съобщи вчера македонският в. "Дневник". Причина за реак...
Министър-председателят се срещна в София с косовския си колега Хашим Тачи