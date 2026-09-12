Ханес Свобода поиска мандат за Юнкер
Брюксел. "Председателският съвет на ЕС поиска от Европейския съвет да даде на Жан-Клод Юнкер, кандидатът от най-голямата политическа група в Европейск...
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Брюксел. "Председателският съвет на ЕС поиска от Европейския съвет да даде на Жан-Клод Юнкер, кандидатът от най-голямата политическа група в Европейск...
Арджещ. Въпросът за влизането на България и Румъния към Шенген може да бъде решен след изборите за Европейския парламент на 25-ти май, заяви досегашн...
Страсбург. Европейските социалисти предлагат премиерите на Сърбия и Косово Ивица Дачич и Хашим Тачи за Нобелова награда за мир. В писмо до председател...
София. "Трябва да се подхожда сериозно към всеки вид протест", заяви на брифинг председателят на Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демо...
София. Соцлидерът Сергей Станишев в момента е на разговор на четири очи с председателя на групата на социалистите и социалдемократите Ханес Свобода на...
София. Организацията, координираща антиправителствените демонстрации, "Протестна мрежа" се свърза с екипа на "Стандарт нюз" по повод периодично тиражи...
Станишев: Няма коалиция между БСП и Атака
Грозни лъжи с предизборна цел. Така председателят на групата на социалистите в Европейския парламент Ханес Свобода отрече съпругата му да има връзка с...
София. "Днес, за съжаление Европа се превърна в проект, който не вдъхва доверие, а някои европейски граждани дори изпитват гняв към него. Заради преоб...