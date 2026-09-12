Предлагат паметник на Аспарух да замени монумента на Съветската армия
Историци и интелектуалци виждат в идеята шанс за национално единение и възраждане на историческото самочувствие
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Историци и интелектуалци виждат в идеята шанс за национално единение и възраждане на историческото самочувствие
Два проучвателни сондажа ще бъдат осъществени в блок „Хан Аспарух“
Двете компании подписаха с енергийния министър Жечо Станков
Основната цел на сътрудничеството е да се постигне напредък при проучвателните дейности в офшорния блок „Хан Аспарух“
Морските държави не се броят по шезлонгите, а по това доколко могат да се възползват от морските простори
В поредния опит да се прави на интересен
Граждански и неправителствени организации искат премахването на статуята на София
"Ханът на империята" осъвременява суперпродукцията на легендарния режисьор Людмил Стайков отпреди 40 години
Дълбоководното търсене и проучване на нефт и газ в Черно море е един изключително успешен проект, започнал още по време на първото правителство на ГЕР...
Корабът Noble Globetrotter II, който ще извърши първия проучвателен сондаж за природен газ в блок „Хан Аспарух" в българската част на Черно море, ще б...
Тотал Е&П България направи крачка напред в подготовката на кампанията за проучване на нефт и газ в блок "Хан Аспарух" в Черно море. На 1 септември сле...
София. Френският петролен и газов гигант Total ще започне проучванията за наличието на газ в блока "Хан Аспарух" в дълбоките води на Черно море през ю...
Бургас. Сеизмичните проучвания на блок "Хан Аспарух" в дълбоката част на Черно море са приключили на 16 януари, съобщиха от компанията OMV, която в ко...
Имаме и алтернативен път през Румъния и Унгария до Австрия
Стрелча. Стъкленица с пръст от гроба на хан Аспарух бе донесена в България от Украйна, съобщи Kmeta.bg. В Украйна се намира гробът на основателя на бъ...
Служители ще бъдат търсени и в България
Проучванията за наличие на природен газ и нефт в блок "Хан Аспарух" в дълбоките води на Черно море вече започнаха. Консорциумът между Total, OMV и Rep...