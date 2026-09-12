Страшен скандал с Кирил Петков. Кметове подскочиха като ужилени
Страшен скандал забърка съпредседателят на ПП Кирил Петков броени часове преди да започнат важните преговори за бъдещето на сглобката и кабинета.Всичк...
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Страшен скандал забърка съпредседателят на ПП Кирил Петков броени часове преди да започнат важните преговори за бъдещето на сглобката и кабинета.Всичк...
Защо се стигна до неочакваната интрига
Бившият министър направи анализ на образа на президента
Финансовият обелиск на Борисов рухна и затрупа енергийните землянки на Нинова
Ако са невинни, да се защитят, каза координаторът на санкциите
МВР-шефът каза какво ще направи по новия "Магнитски"
Коментар за корупцията на важния човек в партията
Лидерът на ГЕРБ публично се кълне
За разрушителния бюджет и политическата игра
Коя е причината за недоволството
Паолитици с шокиращи разкрития
ГДНП е осъдена да заплати на Горанов 490 лева разноски по делото
Генсекът на БОК разговаря в Токио и с новия член на Изпълкома на МОК Никол Хьовертс
Генералният секретар Белчо Горанов ръководи срещата със спортните федерация
"Сините" ще вземат до 200 000 евро от Шарлероа за Иван Горанов
С топла прегръдка Владислав Горанов предаде щафетата на някогашния си заместник Кирил Ананиев
Тя е за за приноса му към гарантиране на финансовата стабилност на страната и подобряване на бизнес средата, както и за влизането в "чакалнята" на евр...
Отрече каквато и да е обвързаност с ДПС, но благодари на Движението за запазване на данъчния модел
Той отхвърли вероятността както самият той, така и правителството да подадат оставка
Ние сме сред най-белите държави, не сме на мутрите или на мафията, каза Борисов