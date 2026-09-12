Тони Димитрова с изповед за Ева Найденова и Гого /Фото/
Има нещо неслучайно и съдбоносно между нас, заяви бургаската певица
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Има нещо неслучайно и съдбоносно между нас, заяви бургаската певица
Геновева Найденова завършва естрадния отдел на Консерваторията и започва музикалната си кариера през 1969-а в оркестъра към Културния дом на транспорт...
Ева и Вили
Основателите на култовата група "Тоника" са се сдобрили на гроба на Гого На днешния ден преди една година този свят напусна Георги Найденов-Гого. Пре...
Ева Найденова, Краси и Вили Гюлмезови вече пеят като "Тоника-Домини" "Памет за Гого" ще се казва албумът, който пускат през пролетта Ева Найденова, с...
Стефан Диомов днес празнува датата на своето рождение - това се случва в средата на миналия век в Бургас. Първата му песен е "Балада", която веднага п...
Страхотният музикант не загубил чувството си за хумор до последно
Кольо Карамфилов е поредният от поколението, прегоряло на ръба между две епохи
Стотици фенове от цялата страна пяха на гроба му "Сбогом, приятелю"
Бургас. Поклонението пред Гого от "Фамилия Тоника" ще бъде днес в Бургас, от 11 часа. Музикантът Георги Найденов, когото всички наричаха Гого от "Фами...
Гого от "Тоника", който пееше "Нека да е лято до последен дъх", се отправи в мъглата и студа към рая на вечните артисти. Но само тялото му се оказа по...
Айтос. Певецът Георги Найденов – Гого от Фамилия „Тоника" е починал тази нощ, съобщи бТВ. 64-годишният музикант се бореше с тежко заболяване, като съ...