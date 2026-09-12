Нови правила за търговията с храни. Пише се закон
В сектор земеделие са налети малко над 3 млрд. лв. тази година, съобщи Кирил Вътев
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В сектор земеделие са налети малко над 3 млрд. лв. тази година, съобщи Кирил Вътев
Маларийният комар убива повече от 400 000 души годишно
Пестициди убиват пчелите ни, заявиха от асоциация "Биопродукти" Ядем вафли и кренвирши с ГМО. В тях соята е основен продукт, а 100% от соята, която с...
Потребителите вече ще бъдат по-защитени с приемането на новия Закон за храните, а любителите на чашката ще могат да варят ракия целогодишно. Това бе р...
Ние сме против влизането на ГМО в България СДС е с най-много общински съветници и кметове в рамките на Реформаторите, казва Любен Петров Заместник-м...
Близо 10 тона генномодифицирана соя се продават в търговската мрежа неправилно етикетирани, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните...
Конфискуване на ментетата е предвидено в нов Закон за храните България остава чиста от генномодифицирани организми /ГМО/. Земеделският министър Десис...
Унгария унищожи 1000 акра генетичномодифицирана царевица - такава, за която е установено, че е отглеждана с генетично модифицирани семена, обяви унгар...
"Шотландия реши да забрани отглеждането на генно-модифицирани култури на своя територия, за да запази статута си на зелена и чиста страна", съобщи мин...
Има много митология около Споразумението за свободна търговия (ТТIP) между ЕС и САЩ, което все още не е готово. Не се преговаря нито за ГМО продуктите...
Природозащитната организация "Грийнпийс" публикува "черен списък" с производителите на храни, които ни тровят с генномодифицирани организми. В него по...
Ново законодателство, което позволява на европейските държави да ограничат или забранят изцяло отглеждането на генно-модифицирани култури (ГМО) на тях...
Сейнт Луис. Световният земеделски и хранителен гигант "Монсанто" разработва нови подобрени видове плодове и зеленчуци, без да използва генно модифицир...
Неразрешен ГМО открит в пшеница в Орегон
София. Десетки хора излязоха в центъра на София, за да се присъединят към международния протест срещу американския производител на генномодифицирани о...
София. Протести срещу ГМО храните ще се проведат днес от 14.00 часа в София и Велико Търново, съобщи „Дарик". В старата столица шествието ще тръгне о...