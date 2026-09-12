Всичко за Гмо

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Ядем кренвирши и вафли с ГМО

Ядем кренвирши и вафли с ГМО

Пестициди убиват пчелите ни, заявиха от асоциация "Биопродукти" Ядем вафли и кренвирши с ГМО. В тях соята е основен продукт, а 100% от соята, която с...

04 август | 19:10
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Последно: Без ГМО у нас

Последно: Без ГМО у нас

Конфискуване на ментетата е предвидено в нов Закон за храните България остава чиста от генномодифицирани организми /ГМО/. Земеделският министър Десис...

03 октомври | 7:10
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Митов: Няма преговори за ГМО

Митов: Няма преговори за ГМО

Има много митология около Споразумението за свободна търговия (ТТIP) между ЕС и САЩ, което все още не е готово. Не се преговаря нито за ГМО продуктите...

18 юли | 21:50
0 коментара
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