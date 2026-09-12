Раздават подаръци на българи в чужбина, за да гласуват
Къде се случи тази интересна ситуация
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Къде се случи тази интересна ситуация
Какво показаха резултатите в Пловдив
Има ли яростно разделение в обществото ни
Те трябва да представят документ за самоличност и заверена от учебното заведение ученическа или студентска книжка за съответния семестър
Има криза на демокрацията затова е ред на модерната демокрация, каза кандидатът за президент на ДПС
Пет-шест са сигналите за нарушения
46 са само в Лондон
Официални данни няма за председателите на ГЕРБ и "Има такъв народ" Бойко Борисов и Слави Трифонов.
784 секции в 68 държави е безпрецедентен брой на местата за гласуване
На място е пристигнала полиция поради струпване на много хора на едно място
Близо 1300 поставени под карантина в София са заявили желание за гласуват с подвижна секция
Дани Каназирева ще даде своя вот в Раковски
В противовес на тезата, че ромите гласуват само платено, седмокласниците гласуват, за да си изберат ученически съвет
Жените в Саудитска Арабия ще могат да пуснат своя вот за първи път. На безпрецедентните местни избори в страната са издигнати и за първи път представи...
Над 600 души от врачанското село Търнава са били принудени да гласуват на балотажа с фенерче. Причината е, че едно от училищата, в които е поместена и...
Кърджали. В деня, когато археолозите от екипа на проф. Николай Овчаров съобщиха за новооткрита бронзова пластина, с единствен по рода си уникален надп...
Българите в Сърбия няма да могат да гласуват, след като сръбските власти не са позволили откриването на избирателни секции на територията на страната....