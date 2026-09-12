Гимнастичките на СКХГ „Берое“ с отлично представяне на международен турнир в Италия
В надпреварата участваха над 200 гимнастички от клубове от цяла Италия
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В надпреварата участваха над 200 гимнастички от клубове от цяла Италия
Община Казанлък продължава да подкрепя развитието на детския и младежки спорт
Така тимът отново взема златото след пауза от 30 години.
Браво Весела и Илияна, написа Камата
Над 200 спортисти тренират в най-добрата високопланинска база в Източна Европа
23 държави ще участват на шампионата в Киев
Шефката на БФХГ коментира заразените състезателки
Или защо бронзът на гимнастичките е с цената на титла Пет красавици върнаха славата на един от "българските" спортове. Художествената гимнастика, в к...
"Дали пък да не останем до Световното първенство в България през 2018". Това написа националката по художествена гимнастика Християна Тодорова в профи...
Цвети Стоянова няма драскотина нито на лицето, нито на ръцете. Усмихна се, стиска ръчички. Стисна ми ръката. Това заяви шефът на федерацията по художе...
Завърши Държавният индивидуален и отборен шампионат по акробатика в зала „Скаптопара" в Благоевград при най-малките акробати – момичета и момчета във...
Драмата с Цветелина не пречупи златните ни момичета Художествената гимнастика се превърна в един от най-обсъжданите спортове у нас в последните седми...
Късно снощи отборът ни по художествена гимнастика се върна от най-тежкото състезание в живота си. Момичетата кацнаха на летището в София с шест бронзо...
Националният ансамбъл на България по художествена гимнастика зае четвърто място във финала на пет ленти на европейското първенство по художествена гим...
Националният ансамбъл по художествена гимнастика спечели бронзов медал на обръчи и бухалки на световното първенство в Щутгарт. Нашите момичета завърши...
Спортисти покориха сърцата на златните момичета Сплотени са като юмрук. За тях треньорката им Ина Ананиева казва "Не мога да ги деля. Те са като петт...
Националният ансамбъл по художествена гимнастика ще се завърне от Москва с пълен комплект медали. Днес момичетата на Ина Ананиева спечелиха бронз на д...
София. "Радваме се, че успяхме да зарадваме цяла България. Тези медали са за вас", споделиха гимнастичките от ансамбъла ни при завръщането си от Измир...
Измир. Българската гимнастичка Мария Матева получи най-висока оценка от момичетата ни в квалификациите на обръч в първия ден на световното първенство...
Народни танци и коктейли вдигнаха градуса Световната купа по художествена гимнастика в София завърши с луд купон в хотел "Макси". Комплексът се пръск...