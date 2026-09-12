Всичко за Гимнастички

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Златните грации

Златните грации

Или защо бронзът на гимнастичките е с цената на титла Пет красавици върнаха славата на един от "българските" спортове. Художествената гимнастика, в к...

25 август | 19:35
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Железните грации

Железните грации

Драмата с Цветелина не пречупи златните ни момичета Художествената гимнастика се превърна в един от най-обсъжданите спортове у нас в последните седми...

23 юни | 18:00
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