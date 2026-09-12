Любим американски актьор стана профсъюзен лидер в Холивуд
Пати Дюк, майката на Астин, беше начело на организацията от 1985 до 1988 г.
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Пати Дюк, майката на Астин, беше начело на организацията от 1985 до 1988 г.
Продължават снимките на "Живите мъртви" и "Интервю с вампир"
"Златният Орфей" го няма, но пак успя да разедини гилдията
Отдавна трябваше да се приеме Закон за българския език, твърди председателят на СБП Близо 700 автори членуват в Съюза на българските писатели, роден...
Арт гилдията похвали Ники Илиев за новия му филм
Алис съжалява, че е пишела с едната ръка, докато с другата милвала дъщеря си
Добрич. За поредна година от 9 до 12 юни Албена ще е домакин на XIX издание на международния медиен форум "Mediamixx Festival & Congress 2013", който...