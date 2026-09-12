Всичко за Гибона

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Гибона води националния до 2018

Гибона води националния до 2018

Пламен Константинов остава треньор на българския национален отбор по волейбол до 2018 година. Това обяви Българска федерация по волейбол днес. Новият...

08 декември | 17:04
0 коментара
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FIVB удря по Гибона

FIVB удря по Гибона

Международната федерация по волейбол (FIVB) връзва ръцете на Пламен Константинов. Това ще стане с правило, което ще важи за следващото издание на Свет...

20 август | 5:25
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Гибона с хеттрик за властта

Гибона с хеттрик за властта

Стара Загора. С неочаквано тайно оръжие - легендата на столичния „Левски" Божидар Искренов – Гибона, излезе тимът на община Стара Загора в демонстрати...

28 юни | 19:23
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