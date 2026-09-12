Гибона изумен заради Гунди и Котков
Свърдано е с днешната панихида на легендите
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Свърдано е с днешната панихида на легендите
Синът на Гибона съобщи прекрасна новина
Скоро Божидар Искренов ще издаде автобиографична книга
Радостта на народа разказа за живота си без скрупули
Тази седмица в София е финалният етап от кастинга за "Мис Национален отбор" 2016. Към журито ще се включат бившият капитан и спортен директор на "Левс...
Салпаров се включва в бенефиса на Владо Селекционерът на националния отбор по волейбол Пламен Константинов повика младоци за турнира "Хуберт Вагнер",...
Селекционерът на националния отбор по волейбол Пламен Константинов разкри, че България може да има претенции за участие на олимпиадата в Рио. Стига на...
Селекционерът на националния ни тим по волейбол Пламен Константинов реши да отмени следобедната тренировка с топка. Причината за това е, че то е трябв...
Нямахме желание да играем, призна Гибона България падна и във втората и последна контрола преди решаващите олимпийски квалификации в Германия в начал...
Пламен Константинов остава треньор на българския национален отбор по волейбол до 2018 година. Това обяви Българска федерация по волейбол днес. Новият...
Във Варна гледат нашите по телевизията вместо Полша Часът на истината за българския национален отбор по волейбол за мъже удари, заяви селекционерът П...
Международната федерация по волейбол (FIVB) връзва ръцете на Пламен Константинов. Това ще стане с правило, което ще важи за следващото издание на Свет...
Селекционерът на волейболния ни национален тим Пламен Константинов взе решение и се отказа от услугите на Георги и Валентин Братоеви за мачовете от Св...
И последният специалист, който ще помага на селекционера Пламен Константинов в щаба на мъжкия национален отбор по волейбол, пристигна в София. Това е...
Пламен Константинов ще чака и решението на "Губерния" "Нямам уговорка и не съм разговарял с никого от управата. Не мога да се самоназначавам. Предпол...
Германия ни удари, волейболистите са аут от световното Селекционерът на волейболния ни национален отбор Пламен Константинов пое изцяло вината за отпа...
Волейболният национал Виктор Йосифов ще продължи кариерата си в руската Суперлига. Той ще играе в "Губерния" (Нижни Новгород), където треньор е национ...
Пламен Константинов ще замени подалия оставка Камило Плачи на поста селекционер на националния ни волейболен тим. Това ще бъде обявено най-вероятно ут...
Стара Загора. С неочаквано тайно оръжие - легендата на столичния „Левски" Божидар Искренов – Гибона, излезе тимът на община Стара Загора в демонстрати...
Българските волейболни треньори Пламен Константинов и Мартин Стоев не успяха да си осигурят среща във финала на втория по сила турнир на Стария контин...