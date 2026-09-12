Евгени Минчев бесен на Цънцарова, напусна студиото на бТВ
Гордея се с Вас, г-н президент, обърна се PR експертът към държавния глава Румен Радев
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Гордея се с Вас, г-н президент, обърна се PR експертът към държавния глава Румен Радев
Говори доц. Георги Лозанов
Намираме се в качествено нова политическа ситуация и тя идва от реакцията на Мария Габриел
Аз съм българче“ е удобен обект на дезинформация, каза експертът
Нелепо и деморализиращо е да отдаваме почит към друга нация
Анализ на медийния експерт и анализатор
В България беше започнат своеобразен анти-парламентарен преврат
И за паметника на съветската армия
Опитът за промяна, който започна през 2020 година, завърши с 48-о Народно събрание
Коментар на проблемите на българския избирател
Каза каква е сериозната промяна
Законодателството в България, макар и строго, не успява да откаже хората от вредния навик, споделиха един пулмолог и един заклет пушач – приятели в жи...
За да не участва в гласуването, Лозанов подаде оставка от СЕМ Новата телевизия ПИК бе регистрирана днес от Съвета за електронни медии. "За" решението...
Съветът за електронни медии (СЕМ) гласува лиценза на Радио Кърджали. Решението бе взето със 4 гласа "за", съобщи БНР. Деветата регионална станция на...
Споровете около реставрацията на българските исторически паметници става все по-остър. Директорът на НИМ проф. Божидар Димитров, който категорично защ...
Председателят на СЕМ Георги Лозанов се оттегля от съвета догодина. Това съобщи самият той в интервю пред ploshtadslaveikov. Лозанов коментира преизбир...
Биячът от Ветово се оправда, че защитавал баба си Допълнителни санкции при посегателство срещу журналисти, които изпълняват служебните си задължения,...
Протестите успяха да променят медиите, казва Георги Лозанов
При 80 на сто от зрителите няма да има промяна
София. "Обществените медии – БНР и БНТ, през последните години и в една медийна криза, са острови на стабилност", заяви председателят на Съвета за еле...