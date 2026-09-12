Всичко за Георги Лозанов

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Регистрираха ТВ ПИК

Регистрираха ТВ ПИК

За да не участва в гласуването, Лозанов подаде оставка от СЕМ Новата телевизия ПИК бе регистрирана днес от Съвета за електронни медии. "За" решението...

25 февруари | 14:13
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