Натикаха убиеца Йоан Матев в затвора, колко ще лежи
Матев вече е преведен в Софийския централен затвор, вече е бил арестуван
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Матев вече е преведен в Софийския централен затвор, вече е бил арестуван
Това решиха от БФС
Една година от убийството на Георги Игнатов в Борисова градина. Извършителят на деянието все още не е намерен, нито идентифициран. Миналата година от...
Има нещо гнило в 23-минутния крос, смятат профайлъри Убийството на 16-годишния ученик от софийската Национална търговско-банкова гимназия Георги Игна...
Двама близнаци с маски са нападателите, твърдят приятели на жертвата Футболна свада е най-вероятната причина за убийството на 16-годишния Георги Игна...
Лора, гаджето на жестоко убития в Борисовата градина ученик Георги, написа лично послание във "Фейсбук". Ето какво сподели деветокласничката: "Чувств...
София. Реферът Георги Игнатов има над 100 мача в "Б" и "В" група и повече от 50 срещи в елита. Той е председател на студентския футбол в България, зав...
Пловдивският вицегубернатор Георги Игнатов изненадващо разбуни духовете в партийните редици. Той хвърли медийна бомба, като обяви, че напуска редиците...
В партията харесват само партийните клакьори, написа в "кърваво писмо" зам.-губернаторът на Пловдив Георги Игнатов, минава към ДПС