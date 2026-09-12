Кой доайен на БГ киното се завръща на София филм фест
Георги Дюлгеров представя „Записки по едно предателство“ през март
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Георги Дюлгеров представя „Записки по едно предателство“ през март
Третата част на култовия хит и книгата на Георги Дюлгеров „Биография на моите филми“ с премиери на Феста през март
Руси Чанев в ролята на режисьора Тодор Черкезов
София. Големият български кинорежисьор Георги Дюлгеров бе отличен с наградата на София за цялостен принос в развитието на киноизкуството у нас. Тя му...