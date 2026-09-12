Сините очи тръгват от Черноморската Атлантида. Разкритието
Българските земи са дали нещо уникално на света
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Българските земи са дали нещо уникално на света
Ще свърши нуждата и от тесни специалисти
Американски учени намериха важния ген
Пъпките по кожата са най-разпространеният дерматологичен проблем на Земята, твърдят от СЗО
Откритието е на учени от университета в Лайден
Увеличаване на раждаемостта е една от основните цели, които си поставя бъдещото "Движение за национална кауза" (ДНК). Негови учредители са продуцентът...
Севт III, който е типичен тракиец, е бил висок 175 см, казва проф. Йордан Йорданов Каква представа ще получат за нашите предци посетителите на предст...
София. "Генетичните изследвания показват, че сегашното население на България е част от т.нар Дунавско семейство и сме най-близо до румънци, гърци и ун...
Политиците вече изгониха два милиона от най-можещите българи, казва Владимир Зарев