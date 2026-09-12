Социолог посочи кой ще е златния пръст в парламента
Традиционният ляв избирател трудно мени своето мнение
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Традиционният ляв избирател трудно мени своето мнение
Според политолога диалогичността в случая е много по-добрият подход.
Програмите на Движението са ясни, последователни и дългосрочни
Едва 30% от българите са твърдо решени да се ваксинират
Проучването е проведено на 13 юли сред 700 души
Премиерът тушира напрежението между депутатите на ГЕРБ и кабинета Димитър Ганев,политолог от "Галъп интернешънъл" Посланието към широката публика на...